Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA - Più di 9mila euro di danni, all’auto comprata, con grandi sacrifici, l’anno scorso. A tanto ammontano i danni provocati da un cinghiale che, nella serata di giovedì, ha investito l’auto condotta da uno chef che lavora a Portonovo, che ha affidato il suo sfogo su facebook, chiedendo che siano presi provvedimenti per mettere in sicurezza la strada del Monte Conero. L’incidente, subito dopo il Poggio, in direzione di Sirolo. Il cinghiale - una bestia da oltre chili secondo lo chef - ha centrato la portiera dell’auto. Danni ingenti, ma per fortuna il conducente è rimasto - colpo di frusta a parte - praticamente illeso.