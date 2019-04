ANCONA - Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito, oggi pomeriggio, alla festa Bbq Porco del Conero, nelle Cantine Moroder a Montacuto. Il giovane è caduto da un muretto, alto due metri, per cause in corso di accertamento. È stato soccorso dall’automedica e da una ambulanza della Croce Gialla e trasportato a Torrette in codice rosso per i politraumi. Ultimo aggiornamento: 26 Aprile, 07:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA