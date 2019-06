Giovedì 27 Giugno 2019, 08:40

ANCONA - Scene da catena e alimentare e lotta per la vita in piazza del Papa ad Ancona, con un gabbiano che divora un piccione.Nei giorni in cui si parla tanto dei gabbiani di Roma o di quelli che "scippano" i turisti a Venezia, anche Ancona dice la sua, anche se i volatili sembano comunque meno "invadenti" rispetto alla Capitale. Ma non si fanno scrupoli ad entrare in azione in centro, anche se in quel momento in piazza del Papa non c'erano molte persone