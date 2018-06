Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso, ecco il video choc del salvataggio di due donne

Gli agenti delle Volanti hanno salvato due donne, una delle quali di oltre 80 anni, rimaste intrappolate nella loro auto C4 Picasso in un sottopasso invaso dall'acqua in via Caduti del Lavoro nella periferia di Ancona, colpita in mattinata da una bomba d'acqua. I poliziotti sono riusciti a raggiungere la vettura già coperta dall'acqua, a rompere i finestrini e a tirare via le due donne. Nel sottopasso l'acqua ha raggiunto un'altezza di due metri.

Il salvataggio delle due donne è documentato in un video pubblicato sul profilo Twitter della Polizia di Stato. Si vede l'automobile coperta d'acqua (emerge solo il tettuccio) e gli agenti delle Volanti che si immergono e rompono i vetri, mentre si sentono i pianti di un bambino e le grida di incoraggiamento dei genitori che assistono da un'auto vicina. #essercisempre l'hashtag che accompagna il messaggio.