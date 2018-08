Le acque si rompono in piena notte: parto da brividi dentro l'automobile

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembrava una questione di giorni e invece c'è stato l'anticipo. Intorno alle 2 la sorpresa ma anche con qualche momento di paura. Le acque si sono improvvisamente rotte in piena notte. il marito ha tentato la corsa all'ospedale Salesi ma all'altezza di Torrette il bimbo - un maschietto - è venuto alla luce. E' nato in macchina, una situazione particolare e anche rischiosa. Panico totale, il neonato portato nella sala emergenza del pronto soccorso di Torrette grazie all'intervento della Croce Gialla e dell'automedica e il lieto fine. Una volta passato lo spavento il piccolo è stato portato al pronto soccorso del Salesi per tutti i controlli del caso ma tanto la mamma quanto il piccolo stanno bene. Una notte di San Lorenzo da ricordare.