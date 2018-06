Elezioni, tensione nel Napoletano: compravendita di voti, tre fermati

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tensione a Qualiano, dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle palazzine di via Di Vittorio, a poche decine di metri dalla scuola Santa Chiara, sede elettorale.L'ipotesi al vaglio dei militari è quella della compravendita dei voti, dai 30 agli 80 euro. Fermate tre persone, tutte condotte nella locale caserma. Perquisiti anche alcuni bar della zona, decine le persone identificate dalle forze dell'ordine. In un'auto, infine, ritrovato ingente materiale elettorale.