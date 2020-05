Ambulanza si scontra con un'auto e si ribalta: la paziente a bordo muore. Grave incidente stradale in serata a Genova nel quartiere di Marassi, tra corso Sardegna e corso De Stefanis. È successo intorno alle 20. Nello scontro che ha coinvolto un'auto e un'ambulanza, il mezzo di soccorso si è ribaltato.



Una donna, una paziente in gravi condizioni che si trovava a bordo, è deceduta. Soccorsi 4 feriti, due militi e due occupanti della vettura, trasportati in codice giallo rispettivamente all'ospedale San Martino e al Galliera.Sul posto la polizia locale e la sezione infortunistica di Genova per chiarire la dinamica. Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 22:58

