Ambulanza senza assicurazione e revisione. E la patente del conducente era scaduta

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il, il mezzo èe non ha fatto la. Il caso però vede protagonista un'di una associazione di volontariato che è stata sequestrata dalla polizia stradale ad Alcamo (Trapani). Il mezzo era stato fermato per un controllo lungo l'autostrada A29.L'ambulanza sottoposta ai controlli trasportava regolarmente i pazienti nel trapanese ma ai sensi della legge non era in regola. «Un fenomeno, quello dei veicoli che circolano senza assicurazione, diffuso anche in provincia di Trapani che vede in prima linea la Polizia Stradale per garantire sicurezza agli automobilisti attraverso controlli sempre più capillari», si legge nella nota della Polizia Stradale