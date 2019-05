Ambulanza sul luogo dell'incidente travolta da un'altra vettura: 3 feriti

Si ribalta l’auto di un militare 21enne e mentre viene soccorso dall'ambulanza del 118 sopraggiunge una vettura che si schianta contro il mezzo di soccorso. E’ accaduto a Monteforte Irpino (Avellino). Il ragazzo ferito era stato caricato da poco dai sanitari sul mezzo di soccorso, quando all’improvviso è sopraggiunto il veicolo guidato da un altro giovane che ha impattato l’ambulanza.



Fortunatamente il sinistro non ha impedito al 118 di ripartire e trasportare il militare ferito all’ospedale. Nulla di grave per l’altro ragazzo e per i tre sanitari dell’ambulanza. Domenica 26 Maggio 2019, 19:34

