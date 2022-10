Napoli, le auto in doppia fila bloccano l'ambulanza e il soccorso non arriva: morta una donna

Una donna è morta a Napoli sabato mattina, a causa di un'ambulanza arrivata tardi. Non un problema di efficienza dell'equipe medica, bensì di alcune auto parcheggiate in doppia fila, che hanno impedito il passaggio ai soccorritori.

Cosa è successo

«Per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna è morta». È quanto rende noto sulla pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate", organizzazione napoletana a difesa dei professionisti del settore sanitario che segnala spesso aggressione ai danni dei medici. Il fatto, si legge nel post, è accaduto a Napoli, in salita Pontecorvo. Sul social, viene postata una foto che ritrae un'ambulanza bloccata da alcune macchine in sosta. «Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori - si spiega - l'equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare».

