Ragazzi immigrati feriti: «Tre italiani ci hanno sparato gridando “Salvini Salvini”»

Cresce e si manifesta con ancor più frequenza l'nel nostro Paese. A farne le spese sullaunin spiaggia, preso di mira da alcuni bagnanti che gli hanno addirittura aizzato contro un cane.«Ho visto un cagnolino scendere le scale di un bar che dà sulla spiaggia e rincorrere abbaiando un ragazzo dalla pelle scura che vende libri. Naturalmente il cane era stato incitato dal suo proprietario. Nel mentre i bagnanti applaudivano compiaciuti». Così racconta una donna a L'Espresso che non è riuscita a restare in silenzio e a una signora ha chiesto: «Perché applaude? E perché dice che quel cane era il "Number One"».La risposta che si è sentita recapitare è da censura. «Vaff...., putt... buonista del c...o. Prenditeli tu i negri a casa tua, così ti scopano meglio di tuo marito». La donna ha raccontato la vicenda pubblicando un video su Facebook, ma è stata assalita da tantissimi commenti di insulti e minacce di ogni tipo tanto da costringerla a rimuoverlo.Dice anche di aver chiesto al proprietario del cane il perché di questo gesto. Ciò che si è sentita dire è ancora peggiore se possibile: «Il mio cane, come me, odia i negri».Poi però un lampo di luce in mezzo a tanta aggressività. Merito dell'ambulante che ha guardato la signora negli occhi e le ha detto: «Sono abituato, stai tranquilla».