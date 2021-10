Amazon, mille lavoratori bloccano l'hub di Piacenza: spedizioni interrotte

Lunedì 11 ottobre, giornata di scioperi. Circa mille lavoratori appartenenti al sindacato Si Cobas hanno bloccato dalle 11 di questa mattina il magazzino di Amazon a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.

I manifestanti, che stanno aderendo allo sciopero nazionale della logistica e dei trasporti, hanno impedito l'accesso ai mezzi in entrata e in uscita dall'hub del colosso di shopping online di Jeff Bezos. La manifestazione, che i lavoratori dichiarano di voler far proseguire fino a sera, è presidiata da un robusto cordone di polizia e carabinieri.

La protesta, infatti, si sta svolgendo in un clima di notevole tensione anche se, per ora, non si registrano incidenti che abbiano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Lunedì 11 Ottobre 2021

