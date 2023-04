«Chi non ha mai amato un'infermiera?»: bufera sull'assessore, l'anno scorso disse che l'intelligenza «dipende dai genitali»

di Redazione Web

Una frase, pronunciata da un assessore regionale durante un convegno dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Ancona, lo ha fatto finire nella bufera. Il protagonista della vicenda è Filippo Saltamartini, che davanti alla platea di infermieri e infermiere ha detto: «Quale uomo non ha amato un'infermiera?».

Bufera sulle frasi dell'assessore

«Non ha fatto ridere nessuno. Si tratta di uno dei peggiori stereotipi sessisti», le parole della deputata dem Irene Manzi, componente della segreteria nazionale dem, che va all'attacco dell'assessore regionale alla Sanità delle Marche. «Si rimane sempre più basiti di fronte alle uscite di alcuni componenti della giunta Acquaroli. Per l'ennesima volta l'assessore Saltamartini pronuncia frasi di pessimo gusto intrise di sessismo, mettendo in imbarazzo la platea che lo ascolta».



«Si tratta di uno dei peggiori stereotipi sessisti - prosegue Manzi - pronunciando quella frase non solo si dimostra di non aver alcun rispetto per le donne, ma anche di non capire l'importanza del ruolo istituzionale che si ricopre e l'importanza del compito svolto dal personale infermieristico nel sistema sanitario. Con un colpo solo riesce ad offendere e a sminuire».

Il precedente dello stesso assessore

Lo stesso assessore ha alle spalle anche un precedente, a maggio dell'anno scorso, quando finì nelle polemiche per alcune parole incredibili. Secondo Saltamartini l'intelligenza dipende dal volume della testa, e il volume del cranio dipende dall'organo genitale femminile della mamma. Frasi che l'assessore proferì in un incontro a Palazzo Raffaello ad Ancona, citando «l'idea palesata in un convegno internazionale di 5-6 anni».



«La scienza medica - aveva detto ancora Saltamartini - ha dimostrato che la vita può essere creata tramite macchine, non necessariamente da un uomo e una donna». E l'assessore aveva poi manifestato il timore che possa «esserci in futuro un pazzo, un dittatore, un autocrate che, attraverso le macchine, possa creare il genere umano magari con una testa più grande. Sarà fantascienza - aveva aggiunto - ma lo dico perché ne stanno succedendo di tutte (Covid, guerra) e queste proiezioni mi spaventano. Possiamo fare tante cose nelle condizioni che abbiamo oggi, senza spingerci oltre».

