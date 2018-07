Amanti in hotel in segreto, scoperti dallo zio di lei: rissa sfiorata, e arrivano i Carabinieri

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Amanti scoperti dallo zio di lei: rissa sfiorata all’Hotel Santa Teresa. Un appuntamento clandestino che poteva finire in tragedia se non fossero accorsi i carabinieri a placare gli animi. È successo all’Hotel Santa Teresa in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco dove una coppia di amanti di era data appuntamento ma ha trovato un ospite indesiderato.Lei brillante insegnante 40enne in carriera, da poco separata dall’ex marito, si è recata alla reception per raggiungere il suo nuovo fidanzato che l’aspettavo in camera. Al momento della registrazione la donna si è trovata alle spalle lo zio, fratello del padre, che avendo capito tutto prima l’ha attaccata verbalmente, poi l’ha aggredita e infine le ha sequestrato i documenti per non farle raggiungere il suo amante in camera.Intanto lui che aspettava in stanza, forse con una bottiglia di champagne, avendo udito tutto si è chiuso a chiave in camera per non essere aggredito dallo zio della donna. Sono dovuti intervenire i carabinieri della Stazione Torre del Greco Capoluogo per riportare l’ordine. Ora gli inquirenti indagano sul caso.