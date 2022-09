«Dammi 30.000 euro o dico di noi a tua moglie». Casalinga ricatta l'amante, arrestata mentre ritira i soldi

Pensava probabilmente di poter riuscire a spillare un po’ di soldi all’amante con la complicità tra l’altro di suo marito, senza immaginare di poter cadere in una trappola. Una casalinga 46enne di Teramo, ieri pomeriggio, è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri di Teramo con l’accusa di estorsione. La donna è stata fermata proprio dopo aver preso dall’amante 30mila euro, soldi che aveva chiesto per non svelare la loro relazione a sua moglie. Complice di questa estorsione il marito della 46enne, la cui posizione adesso è al vaglio degli inquirenti.

Il ricatto, la ricostruzione

Tra la casalinga e l'amante c'era una relazione che durava da circa due anni. Il primo settembre si sono sentiti come sempre e hanno fissato un appuntamento nel loro solito posto. Ma quel giorno lei anziché essere tenera e affettuosa, gli ha raccontato che suo marito aveva scoperto tutto e in cambio del silenzio per non raccontare della loro relazione a sua moglie voleva 30mila euro. Un’estorsione in piena regola, con l’altro che proprio quel giorno si è “svelato”, così come raccontato in querela dal 60enne, perché presente pure lui all’appuntamento, ma inizialmente nascosto.

Le minacce

«Mi ha minacciato – ha detto ai carabinieri -, dicendomi che dovevo dargli i soldi in tempi brevi». Da lì l’inizio di un incubo e la scelta successiva di raccontare tutto a sua moglie, con la quale poi la vittima ha deciso di rivolgersi ad un legale, l’avvocatessa Antonella Galizia, che ha suggerito di denunciare immediatamente tutto l’accaduto alle forze dell’ordine. E’ stato grazie all’intervento dei militari che ieri la 46enne è stata arrestata nel momento di ritirare il denaro.

