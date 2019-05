Amante picchiata e stuprata, foto osè postate sui social: stalker arrestato all'aeroporto

Botte, violenze sessuali e foto osè sui social: fine dell’incubo per una imprenditrice 40enne di Ancona sposata con l’arresto del suo ex amante.

L’uomo, anche lui imprenditore e 40enne, è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile di Ancona su ordine del Gip di Macerata. L’uomo non si rassegnava alla fine della relazione extraconiugale e aveva messo in scena il terribile repertorio dello stalker: botte, stupri di fronte ai rifiuti e pubblicazione di foto osè sui social. Tanto che la donna già gennaio aveva presentato una denuncia dopo essere finita due volte in ospedale per le botte subite. L’uomo è stato arrestato dall’aeroporto di Falconara, dove stava tornando da una vacanza con un’altra donna. Lunedì 20 Maggio 2019, 10:48

