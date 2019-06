Amanda Knox ascolta le vittime di errori giudiziari e piange in aula

Amanda Knox mentre al Festival di giustizia penale a Modena ha ascoltato gli interventi di Peter Pringle, irlandese che ha trascorso 14 anni nel braccio della morte accusato di un omicidio dal quale poi è stato scagionato, e di Angelo Massaro, tarantino assolto - e scarcerato - dopo una condanna per omicidio. Dal palco del Forum Monzani, Pringle e Massaro hanno portato le loro testimonianze. Amanda Knox, seduta in platea accanto al fidanzato Christopher Robinson, ha chiesto un fazzoletto e si è asciugata lacrime, visibilmente commossa. Momento di commozione permentre al Festival di giustizia penale aha ascoltato gli interventi di Peter Pringle, irlandese che ha trascorso 14 anni nel braccio della morte accusato di un omicidio dal quale poi è stato scagionato, e di Angelo Massaro, tarantino assolto - e scarcerato - dopo una condanna per omicidio. Dal palco del Forum Monzani, Pringle e Massaro hanno portato le loro testimonianze. Amanda Knox, seduta in platea accanto al fidanzato Christopher Robinson, ha chiesto un fazzoletto e

Poi si è stretta in un abbraccio con Pringle al termine dell'intervento e ha scambiato qualche parola con Massaro. Questa mattina, infastidita, si era allontanata dal Forum per la ressa di fotografi. Domattina non potrà però sottrarsi ai riflettori: nel confronto sul 'processo penale mediatico', la 31enne di Seattle parlerà in prima persona e per la prima volta, pubblicamente, da quando è tornata in Italia.



Il lavoro presso il centro di studi criminologici di Viterbo e lo studio per conseguire la laurea dopo una triennale in Scienze Storiche: nei giorni in cui Amanda Knox, condannata insieme a Raffaele Sollecito e poi assolta definitivamente per l'omicidio di Meredith Kercher, è tornata in Italia per partecipare a un dibattito a Modena sul 'processo mediatico al cospetto dell'errore giudiziario', prosegue con questa routine quotidiana la vita carceraria di Rudy Guede, condannato a 16 anni di detenzione per aver concorso a quell'omicidio. «Rudy ultimamente ha collaborato a riordinare la biblioteca del centro presso cui svolge il tirocinio, è entusiasta delle attività che svolge e ha ottime recensioni da parte dei responsabili della struttura. Sul ritorno in Italia di Amanda non abbiamo nulla da dire, è una questione che non ha scaturito particolari riflessioni né a lui né a me», dice all'AdnKronos l'avvocato di Guede, Fabrizio Ballarini.

