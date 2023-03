Sei camere luxury e una piscina a picco sul mare: in vendita la villa che ha stregato Amadeus

di Stefano Rispoli

Il prezzo è top secret, ma con 4 milioncini dovreste riuscire a prenderla. Qualcuno ci ha già provato: un imprenditore della zona e un business man americano, che si è innamorato della riviera del Conero ad Ancona e vorrebbe regalarsi questo gioiello(ne) per sfizio: una casa-vacanza per l’estate. La trattativa per ora s’è fermata per un gap non incolmabile tra domanda e offerta, ma insomma: con un “piccolo” sforzo, si può fare. È ufficialmente in vendita Villa Stamira, la dimora da sogno di via Baldassarri, una delle zone residenziali più chic della città, dove hanno alloggiato anche Amadeus, il calciatore Bonaventura e vip assortiti.

Gente che non ha problemi a sborsare 2.800 euro al giorno, ma sulle principali piattaforme di prenotazione online si può usufruire di sconti di 2-300 euro (!). Costruita nel 1960 dall’ingegnere Paolo Beer e ristrutturata interamente nel 2017 dal figlio Carlo, incastonata nella cornice del Conero, questa villa da mille e una notte, affacciata a picco sul mare, si estende per oltre 600 mq: solo il generoso salotto misura 118 mq, impreziosito da un arredamento moderno e hi-tech, con uno splendido finestrone panoramico che dà sul giardino, dove gorgoglia una piscina a sfioro di 10x3,50 metri con nuoto controcorrente e acqua riscaldata, circondata da una pergotenda automatizzata e un gazebo che ruota seguendo l’orientamento del sole. Dentro, poi, non ne parliamo: una cucina spaziale, 6 camere da letto con rivestimenti in onice e pavimenti in travertino (quella padronale da 64 mq ha pure un idromassaggio vista mare sul terrazzo) e non poteva mancare una spa con sauna finlandese.

La società anconetana che ne è proprietaria insieme a soci russi ora ha deciso di mettere sul mercato questa mega villa che domina la vista sul Passetto per un prezzo top secret, tramite la agenzia immobiliare Nobilicase, specializzata nel settore luxury. «Abbiamo già avviato un paio di trattative serie, l’accordo non è stato trovato per poco - spiega Fabio Nobili, titolare dell’agenzia di corso Mazzini -. Il mercato a questi livelli è rarefatto, ma non soffre la crisi». Diverso è il mondo di noi comuni mortali. «Vendere case in questa fase è difficile, le persone sono attente a tutto - ammette Nobili -. E poi, con i tassi dei mutui alle stelle, sarà anche più dura».

