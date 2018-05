Lite in classe: professore si frattura un dito e denuncia lo studente

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

UDINE - Nuovo caso di «malascuola», questa volta in Friuli Venezia Giulia, a. Sarà il consiglio di classe, riunito in via straordinaria, a decidere le sortidi uno studente di seconda superiore che frequenta l'istitutodi Udine.Il ragazzo è statodal suo professore, che è rimasto ferito, con une una contusione alla gamba, dopo un «diverbio» in aula. Secondo il racconto fornito dal professore alla polizia, l'alunno era stato allontanato dall'aula per aver disturbato la lezione.Rientrato in classe senza permesso, sarebbe stato invitato nuovamente a uscire dall'che avrebbe simbolicamente spostato la sedia del ragazzo. L'alunno sarebbee, rialzatosi, si sarebbe rivolto contro l'insegnante, mostrando il pugno senza però sferrarlo.Indietreggiando per proteggersi, il professore sarebbe scivolato e, nel tentativo di evitare la caduta, si sarebbeun dito. La polizia ha trasmesso oggi la denuncia e il referto alla Procura dei Minori di Trieste che dovrà disporre eventuali ulteriori accertamenti sull'esatta dinamica dell'accaduto e valutare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.