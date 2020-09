Donna di 35 anni precipita e muore durante la scalata dello Sciliar: volo di 200 metri

Una donna di 35 anni è precipitata ed è morta durante la scalata dello Sciliar, in Alto Adige. La corda non ha retto l'urto e la climber è così precipitata per 200 metri, morendo. La vittima è un'altoatesina di 35 anni. La donna (non un uomo, come si pensava in un primo momento) stava salendo con il compagno lungo lo 'Spigolo del Castelletto', quando a circa 2.400 metri di quota, in prossimità dell'uscita della via, ha perso l'appiglio ed è precipitata. La corda si è spezzata e la donna è così precipitata in un canalone, morendo sul colpo.



L'allarme è stato lanciato dal compagno di cordata 48enne. Quando il soccorso alpino di Siusi è giunto sul posto con l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, il medico d'urgenza non ha potuto fare altro che costatare la morte. A questo punto l'elicottero ha recuperato l'uomo, che si trovava ancora in parete sotto shock, e lo ha portato a Siusi. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Castelrotto. Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 15:40

