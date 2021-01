L'alpino di 81 anni che suonava la serenata alla moglie malata di Covid è stato ricoverato per coronavirus

L'alpino che ha suonato la fisarmonica per la moglie malata di Covid si è ammalato a sua volta. Stefano Bozzini, 81 anni, era diventato una vera star sui social dopo essere stato filmato mentre suonava fuori dalla finestra della camera della moglie gravemente malata di coronavirus e ricoverata presso l'ospedale di Castelsangiovanni.

Purtroppo la storia era finita in modo drammatico, la moglie è deceduta a causa della malattia e pochi mesi dopo anche l'81enne si è ammalato. Fortunatamente sembra che le sue condizioni non siano gravi: dopo essere risultato positivo al coronavirus è stato necessario il ricovero. Bozzini però si è ripreso e i figli, oltre alla biancheria, in ospedale gli hanno portato l'amata fisarmonica con cui Stefano pare stia intrattenendo i degenti del reparto.

Se per giorni ha suonato alla moglie, ora ha deciso di farlo per tutti gli altri malati di covid. «A volte mentre suono, qualcuno entra nella stanza, accenna un passo di danza e poi se ne va», racconta Bozzini al quotidiano Libertà di Piacenza. Per l'81enne, secondo la figlia, suonare è stato un modo per tenerlo occupato e stimolarlo a reagire alla malattia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 20:57

