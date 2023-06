Due alpinisti morti sul Monviso, i corpi ritrovati alla base di un canalone

di Redazione web

Due alpinisti sono morti sul Monviso: i loro corpi sono stati individuati e recuperati dal Soccorso Alpino e dall'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso 118 alla base di un canalone tra il Passo del Colonnello e Punta Gastaldi, in valle Po, nel Cuneese.

L'allarme dei familiari

L'allarme di mancato rientro era stato lanciato dai soccorritori francesi del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, allertati dai familiari dei dispersi.

Le condizioni meteorologiche negative di ieri non hanno consentito di avviare le ricerche finché, intorno alle 19,30, un miglioramento ha permesso all'elicottero del 118 di decollare per il trasporto in quota delle squadre del Soccorso Alpino Piemontese incaricate di un'ultima perlustrazione prima del buio.

Proprio durante uno dei trasferimenti, i due alpinisti sono stati individuati nel canalone alla base della cresta del Monviso. L'equipe sanitaria ha proceduto alla constatazione del decesso poi le salme sono state recuperate dai tecnici del Soccorso Alpino e consegnate ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.

