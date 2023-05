Alpini, malori per eccesso di alcol e infortuni: raffica di soccorsi all'adunata. Un uomo colpito da infarto

Raffica di malori a Udine all'aduta nazionale degli alpini. Il motivo? Eccesso di alcol e infortuni. Lo riporta il Gazzettino. C'è stato anche un arresto cardiaco che fortunamente non ha avuto tragiche conseguenze. È accaduto anche questo, ieri pomeriggio, durante i festeggiamenti dell'Adunata. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, coordinata dalla centrale mobile della Sores, in collaborazione con la Cri. L'uomo è stato rianimato e il suo cuore ha ripreso a battere.

Traumi, malori e cefalee dovuti all'abuso di alcolici

È stato questo probabilmente l'intervento più serio gestito da medici e infermieri durante il raduno. Traumi, malori, cefalee e anche stati di agitazione psicomotoria dovuti all'abuso di alcolici: tanti i soccorsi fra l'altra notte e la giornata di ieri.

Stamani la sfilata davanti a 80mila persone

Stamani si è svolta la filata: al ritmo di circa 8.000 alpini all'ora le penne nere oggi alla novantaquattresima adunata nazionale in corso a Udine. Lo si è appreso dall'Ana

secondo le cui stime alle 12.30 già circa 25.000 Alpini hanno sfilato lungo le vie del centro del capoluogo friulano. Al termine della sfilata la stima è di circa 80.000 unità presenti

lungo il percorso.

