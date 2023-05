Nina Macori, la tiktoker 16enne che spala il fango in Romagna un balletto alla volta: «Aiuto anche con la febbre»

di Redazione Web

La ferita che il maltempo ha inferto all'Emilia-Romagna è profonda e dolorosa. Lo sa bene Nina Macori, una tiktoker 16enne che si è fatta conoscere per i suoi balletti tra il fango a Cesena, mentre aiuta a spalare. «Il signor Gianni aveva la casa con l’acqua fino alle ginocchia», ha scritto Nina a corredo del video che ha guadagnato 4 milioni di "like".

La forza di Nina Macori

Oggi Nina ha la febbre, dopo aver passato due giorni a spalare le strade che a Cesena costeggiano il fiume Savio. «Ho trentotto e mezzo e i brividi… ma è stato bellissimo. Ora prendo le caramelle, qualcosa di caldo, e mi passa», ha raccontato in un'intervista al Corriere dela Sera. «Bisognava dare una mano, quindi ho preso pala e rastrello e sono andata».

«Ci siamo ritrovati in tanti tra gli amici con cui il sabato siamo in pizzeria o al cinema e abbiamo fatto la squadra». Poi ha aggiunto: «Con il mio gruppo abbiamo liberato un capannone dove c’erano oggetti di antiquariato. Erano ormai fradici e purtroppo li abbiamo dovuti buttare. Il proprietario, poverino, era disperato», ha concluso la tiktoker.

Nina e il cambiamento climatico

In Emilia Romagna sono centinaia, o meglio migliaia i giovani, anche minorenni che con stivali e pale alla mano si sono messi all'opera senza perdersi d'animo. Per le strade a spalare fango, a ripulire tutto quello che si può per cancellare quanto più possibile le tracce dell'alluvione. E Nina, con la sua forza d'animo e un semplice balletto su Tiktok ne è stato un vero e proprio esempio.

La tiktoker ha anche espresso il suo parere su come viene percepito il cambiamento climatico che contribuisce a disastri come questo e sulla lotta per mitigarlo che in tanti criticano: «Io ci tengo tantissimo a questi temi. Mi dà fastidio che le persone se ne disinteressino. Ma non sono d’accordo sull’imbrattare i monumenti».

