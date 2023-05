Alluvione Emilia Romagna: da lunedì riapre la Bologna-Rimini, ma non la Bologna-Ravenna. La Riviera Adriatica aspetta i turisti

Alluvione Emilia Romagna diretta oggi 27 maggio: nel forlivese si lavora senza sosta per lo smaltimento dei rifiuti. Alea Ambiente, la società pubblica che si occupa della raccolta in zona, sta moltiplicando le proprie forze in campo, con il supporto di mezzi aggiuntivi e di operatori esterni, per raggiungere il più rapidamente possibile tutte le aree dei comuni di competenza. In particolare, la società ha preso accordi con le singole amministrazioni comunali per la rimozione dei rifiuti da alluvione che entro questo fine settimana saranno raccolti a Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Forlimpopoli, Meldola e Predappio dove sono stati accatastati in punti precisi indicati dagli uffici comunali.

Una volta effettuata questa rimozione, i cittadini che avranno ancora rifiuti da alluvione da far ritirare, non dovranno più conferirli nei punti deputati, ma contattare il numero verde 800.98.68.68 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18 e il sabato dalle 8:30 alle 13, esclusi i festivi), lasciando i propri dati per attivare il prima possibile il servizio gratuito di ritiro a domicilio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA