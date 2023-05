Alluvione Emilia Romagna, gli sfollati sono 36mila, oggi a Forlì atterra Giorgia Meloni. Modello covid per aiutare le aziende

Alluvione Emilia Romagna, il maltempo per la prima volta dalla notte di lunedì dà una tregua alla Romagna coperta di fango e sconvolta dalla frane e in cui si contano 36mila sfollati, con le acque delle piene dei fiumi che continuano ad assediare il Ravennate. La giornata è comunque ancora da allerta rossa. Vigili del fuoco (oltre 1.100 quelli in campo, arrivati anche dalle Isole), protezione civile, croce rossa, esercito, aeronautica, marina, tecnici dell'Enel e delle compagnie telefoniche e migliaia di volontari di tutte le età, continuano a spalare fango, a mettere in sicurezza strade e case, a ripristinare collagamenti.

Oggi alle 12.30 all'aeroporto Ridolfi di Forlì atterrerà con l'aereo di Stato la premier Giorgia Meloni proveniente direttamemte dal G7 di Hiroshima.

