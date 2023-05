La Romagna frana. Le vittime salgono a 13

di Alessandra Severini

L’Emilia Romagna prova a rialzarsi dopo la devastazione e la paura. Quello che fa più male è il numero delle vittime, salito a tredici. Persone, anziani soprattutto, che non sono riusciti a mettersi in salvo. A Sant’Agata sul Santerno è morto un uomo che era costretto a letto e non è stato salvato in tempo. Qualcuno ha provato a fuggire ma è rimasto bloccato dal muro d’acqua. Il timore è che il tragico bilancio possa ancora salire poiché ci sono dei dispersi.

Intere zone sono isolate a anche i soccorsi fanno fatica a raggiungerle: manca l’acqua, l’elettricità e non funzionano le linee telefoniche, le strade sono allagate o sommerse dai detriti. I lavoro dei soccorritori non si ferma. Ieri la squadra dei vigili del fuoco di Torino ha soccorso due donne bloccate in casa dall’acqua del Lamone esondato, i carabinieri sono andati a soccorrere due anziani, uno con l’Alzheimer. In serata erano ancora 18.500 le utenze elettriche non funzionanti: circa 50mila cittadini sono ancora al buio. Nell’area più colpita fra Faenza, Forlì, Cesena e Ravenna almeno diecimila persone sono state costrette a lasciare la loro abitazione. Alcuni si sono trasferiti da parenti o amici che abitano ai piani alti o in zone che non rischiano di essere allagate, mentre più di 4.000 hanno trovato accoglienza nei centri allestiti in palestre, scuole e palazzetti dello sport.

Alcuni dei fiumi esondati sono ancora in piena e si spera solo che non torni la pioggia a ingrossarli, anche se le previsioni meteo indicano ancora maltempo per i prossimi giorni.

La conta dei danni deve ancora essere fatta ma dalle prime stime ammonterà ad alcuni miliardi. I cittadini però sono riusciti a reagire e oltre ai soccorsi sono moltissimi gli esempi di solidarietà e lavoro volontario. Moltissime persone, armate di stivali di gomma, pale, scope e spazzoloni non perdono tempo in lamentele e aiutano là dove c’è bisogno, lasciando agli esperti soccorritori il compito di salvare le persone. Nelle città sono nate delle chat dove si chiede e si offre aiuto per salvare o ospitare animali, per sgomberare cantine allagate o per dare ospitalità.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA