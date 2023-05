Subito 100 milioni per ricostruire. Stop ai mutui e tasse rateizzate

di Mario Landi

Caccia ai fondi per risollevare l’Emilia Romagna. Governo al lavoro sul testo del “dl alluvioni” che questa mattina è atteso sul tavolo del consiglio dei ministri. Il dl è tuttora in via di definizione, ma ieri le “fughe in avanti” di alcuni componenti dell’esecutivo hanno indicato gli interventi base.

Oltre 100 milioni di euro: dopo una giornata di confronti a livello politico e tecnico fra i ministeri e Palazzo Chigi, ha raggiunto questa entità il decreto che il governo si prepara a varare. Un pacchetto ancora in definizione, a partire dalle coperture: come ha rivelato il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo, il governo sta pensando a lotterie aggiuntive e al ricavato di auto sequestrate alla criminalità organizzata. Queste risorse serviranno per garantire i soccorsi immediati.

Alla seconda fase già si pensa, ma i provvedimenti legati ai ristori inizieranno a prendere corpo quando sarà più chiaro il bilancio dei danni, che già si prevede nell’ordine dei miliardi. Per questo si farà con ogni probabilità richiesta - forse già nelle prossime ore - per accedere al Fondo di solidarietà europea, come avvenuto anche per il terremoto che colpì le stesse terre undici anni fa: 670 milioni in quel caso, a fronte di danni per 12 miliardi.

Dovrebbe essere esteso lo stato di emergenza già previsto il 4 maggio, dopo gli episodi di maltempo di inizio mese, con un primo stanziamento di 10 milioni. Il numero dei Comuni coinvolti dovrebbe superare i cento. Per queste aree si profila la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, fino a ottobre o novembre. Si prevederà un fermo anche per i processi amministrativi. Si lavora inoltre al rifinanziamento del Fen, il Fondo emergenze nazionali. «Le province chiedono solo per le strade provinciali 200 milioni subito. Cercheremo di fare il possibile», ha garantito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

La sospensione dei mutui dei privati non dovrebbe entrare nel decreto ma in un accordo con l’Abi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA