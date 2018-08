Si amputa un dito del piede col frullino: intervento chirurgico per riattaccarlo

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un turista umbro, con la casa per il mare a Torrette di Fano, ieri si è amputato un alluce mentre lavorava in garage, in via Ammiraglio Cappellini, facendosi sfuggire dalle mani una molatrice elettrica per metalli.L’infortunato è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, dove l’attendeva un’equipe chirurgica che lo avrebbe sottoposto all’intervento per riattaccare il dito del piede tranciato.Il drammatico incidente domestico è avvenuto intorno alle 11.30, in una palazzina di appartamenti turistici a ridosso del mare. Nonostante lo shock, il forte dolore e la massiccia perdita di sangue, l’infortunato è riuscito a provvedere per proprio conto alle medicazioni nell’immediato.E' stato subito soccorso, comunque, dalla moglie e da un vicino di casa milanese. Il dito del piede è stato recuperato e trasportato sull'eliambulanza insieme al ferito all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche i carabinieri, che hanno accertato la dinamica dell'incidente domestico per l'uso maldestro del frullino.