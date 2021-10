Allerta per uova contaminate da Salmonella, ritirati diversi lotti di prodotto: ecco dove

Allerta per le uova contaminate. Il Ministero della Salute ha segnalato un'allerta alimentare riguardante l’uovo fresco del Raparo Ovo a causa di un rischio microbiologico. Nei prodotti in questione sarebbe stata riscontrata la salmonella.

Nello specifico si tratta del prodotto in confezioni da 6 uova dal lotto 04.11.2021 al lotto 16.11.2021. Le uova fresche richiamate sono state prodotte dall’Azienda Agro Avicola OVO di Antonio Aloisio nello stabilimento di C.da Galdo- a San Chirico Raparo in provincia di Potenza. Nelle uova sarebbe stata riscontrata la possibile presenza di Salmonella typhimurium per questo le persone che hanno già acquistato il prodotto sono state pregate di non mangiarlo e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquisito.

Il batterio della salmonella può portar a sintomi di svariata natura dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale, fino a forme cliniche più gravi. Tuttavia batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi sono pià frequenti nei soggetti fragili come anziani e bambini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 17:55

