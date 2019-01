Italia nella morsa della neve: scuole chiuse in diversi Comuni

Italia sotto scacco per l'allerta neve. Da Nord a Sud, si moltiplicano i bollettini allarmanti e le scuole chiuse.



Lombardia

Il Comune di Milano fa sapere che «valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione civile, al quale prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza e Polizia Locale, a partire dalle ore 5 di venerdì primo febbraio, per monitorare la situazione meteo e le precipitazioni in città». Il Comune invita poi i cittadini a preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti di domani e gli amministratori condominiali e i proprietari di caseggiati e negozi che affacciano su strada a spargere sale sui marciapiedi, dal momento che «lo sgombero della neve nelle aree antistanti gli stabili privati compete ai proprietari degli stessi immobili». Preallertati anche gli uffici pubblici del Comune e le scuole dell'infanzia ed elementari. Allerta meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che «alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in seguito alla riunione in prefettura, nella quale si è preso atto delle criticità conseguenti alle avverse condizioni meteo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città, compresi gli asili nido».



Liguria

Dopo qualche ora di tregua ancora maltempo sulla Liguria dove sono attese precipitazioni portate dalla nuova perturbazione prevista da Arpal, il Centro meteo della Regione Liguria, che ha diramato lo stato di allerta meteo per pioggia e neve. Sarà una fase complessa di maltempo, composta da diversi fenomeni, con un'allerta della durata di 2 giorni e mezzo circa. Attesa pioggia, neve nelle zone interne e da domani un'intensificazione dei fenomeni per via del flusso umido da Sud Ovest che persisterà per tutta la giornata, portando precipitazioni diffuse su tutta la regione, più persistenti a Levante. Ma anche freddo e possibili episodi di gelicidio, venti di burrasca e mareggiata. Arpal ha emanato l'allerta meteo per neve, sui possibili effetti al suolo, di livello giallo già scattata alle 16 di oggi fino alle 8 di domani mattina, per le zone di valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida, valle Scrivia, val d'Aveto e val Trebbia e per i comuni interni delle province di Genova e Savona. Nella stessa zona alle 8 di domani l'allerta diventerà arancione e durerà fino alle 18 per poi tornare gialla e concludersi alla mezzanotte di domani. Per quanto riguarda la zona costiera compresa tra il genovesato e il savonese l'allerta gialla scatterà invece alla mezzanotte e durerà fino a domani alle 13.Nell'estremo ponente ligure invece, per i comuni interni, l'allerta gialla ancora per neve durerà da mezzanotte a domani alle 18.Interessato dalla pioggia il levante della Liguria dove per la zona compresa sulla costa da Portofino al confine con la Toscana Arpal ha emanato un'allerta gialla sui bacini medi e grandi dalle 15 di domani fino alla mezzanotte.



Piemonte

Sono attese a partire dalle Alpi precipitazioni diffuse che si estenderanno nella notte a tutta la regione con neve fino in pianura Le nevicate saranno più consistenti sulle Alpi sudoccidentali e sull'Appennino di confine mentre dalle ore centrali di domani nei settori montani meridionali è segnalato pericolo valanghe. Allerta arancione per neve è prevista per la Valle Tanaro, Belbo, Bormida e la valle Scrivia. Allerta gialla interesserà dalle ore serali il Novarese e il Verbano, l'alta Val di Susa, Chisone, Pellice e Po, le Valli Varaita, Maira e Stura (Cn), la pianura settentrionale, del Torinese e colline e la pianura cuneese. A scopo precauzionale, sono state chiuse per domani le scuole a Cuneo, Asti ed Alessandria e in diversi altri comuni delle tre province del basso Piemonte.



Massa Carrara

Il sindaco di Massa (Massa Carrara), Francesco Persiani, ha firmato poche ore fa un'ordinanza per la «Sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado» dalle 14 di domani, venerdì 1 febbraio, alle 13 di sabato 2 febbraio, per ridurre al minimo pericoli e disagi, a seguito dell'emissione di allerta meteo di codice arancione. Una forte ondata di maltempo è infatti prevista in quelle ore su tutta la Provincia di Massa Carrara.