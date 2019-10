Allerta meteo, forti piogge e rischio alluvioni in diverse regioni: ecco quelle da bollino arancione

#Meteo: PROSSIME ORE minacciate da Forti Piogge e Temporali. Allerta Protezione Civile. Ecco su quali Regioni #BuonaDomenica https://t.co/zC3pxXcINI pic.twitter.com/y68e1IGLxM — IL METEO.it (@ilmeteoit) 20 ottobre 2019

Domenica 20 Ottobre 2019, 12:03

Allertain diverse regioni italiane. Nelle prossime ore learriveranno sulla nostra Penisola dando luogo a. Mentre sull'arco Alpino e nel Nord Italia ci saranno forti piogge al Sud continuerà invece a dominare il caldo Africano.La criticità e le forti piogge interesseranno soprattutto i settori del Nordovest ed in particolare i comparti centrali della Liguria e l'area di ponente, il Piemonte, la Val d'Aosta, i rilievi lombardi occidentali, l'ovest Emilia fino alla punta più settentrionale della Toscana tirrenica. Mentre nel centro e al Sud si godrà di giornate soleggiate e calde, anche con temperature decisamente sopra la media stagionale, come riporta il Meteo.it.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domenica, 20 ottobre, allerta arancione sui bacini centrali e occidentali della Liguria. Allerta gialla sui restanti settori liguri, sull’Emilia- Romagna occidentale, sul Piemonte orientale, sulla Valle d’Aosta orientale, sulla Lombardia settentrionale e sulla Toscana settentrionale.