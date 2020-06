Caldo africano, prima allerta: bollino rosso per Brescia, Bologna e Perugia

Primaper 3 città italiane nella giornata di domenica 28 giugno: Brescia, Bologna e Perugia, con semaforo arancione. Con il primo fine settimana di caldo, fino a 36 gradi, parte anche il sistema di previsione delle ondate di calore a cura del ministero della Salute. Un monitoraggio che quest'anno dovrà tenere conto anche della particolare situazione causata dai focolai di Covid che si potranno verificare in Italia. Se le alte temperature, secondo gli esperti, dovrebbero aiutare a rallentare i contagi, costituiscono comunque, soprattutto di anziani, malati cronici, donne in gravidanza e neonati.

un rischio in più per la salute

temperature che potrebbero salire fino a 36 gradi

Quest'anno la pianificazione delle attività di prevenzione, chiarisce il ministero in una circolare inviata a Comuni, Regioni e Protezione Civile, «è particolarmente rilevante in relazione all'epidemiae alla sua evoluzione nei prossimi mesi. Di conseguenza le attività relative al 2020 saranno rimodulate tenendo conto del concomitante rischio legato all'epidemia in corso, con particolare riguardo ai sottogruppi di popolazione più vulnerabili». In particolare domenica 28 giugno a Bologna e comuni limitrofi sono previste. L'Ausl bolognese ha attivato i servizi sanitari preposti. Per gli anziani, fascia di popolazione particolarmente fragile, attivo il piano di sostegno e-Care con telefonate a frequenza settimanale ed eventuali interventi di assistenza a domicilio.