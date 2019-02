A un uomo di 40anni è stato notificato l'obbligo di dimora e l'interdizione ad avvicinarsi a tre ragazze che avrebbe adescato delle quali una ancora minorenne. La notifica è stata fatta dai carabinieri su ordine del Tribunale di Venezia, alla luce del fatto che l'uomo è indagato per adescamento di minorenne, detenzione di materiale pedo-pornografico e atti sessuali con minorenne.



L'indagine, condotta dai militari sotto la direzione della Procura lagunare, è nata dalla segnalazione effettuata dalla madre di una ragazza minorenne che aveva percepito i segnali di una strana «relazione» della figlia con l'uomo, perlopiù svoltasi attraverso scambio di testi inequivocabili, contenenti anche richieste di fotografie osé alla ragazza.



Le attività investigative, svolte attraverso perquisizione domiciliare e testimonianze con audizione protetta delle vittime, hanno consentito di riscontrare che l'uomo non solo deteneva vario materiale pedo-pornografico, ma aveva compiuto ripetuti atti sessuali nei confronti di altre due ragazze attualmente maggiorenni. In particolare l'uomo, carpita la fiducia delle ragazze, compiva atti sessuali di vario genere con le minori, costringendole di fatto al silenzio con minacce e pressioni psicologiche.

