Allagamenti e nubifragi, prosegue l'allerta meteo sul Salento

Sabato 13 Luglio 2019, 20:03

Temporali, raffiche di vento e acquazzoni imperversano sul. In varie località la pioggia si è abbattuta abbondante lungo le strade creando disagi. A San Foca, tra le località più colpite, l'acqua per strada ha raggiunto circa un metro d'altezza paralizzando la circolazione.Stessa scena a Copertino dove vicino all'ospedale vecchio e alla Grottella il traffico è rimasto a lungo bloccato per motivi di sicurezza.Ovunque il maltempo sta sferzando strade e campagne, con fulmini e acquazzoni improvvisi che si spostano velocemente a causa del vento.