Atterraggio d'emergenza su volo Torino-Roma: a bordo 113 passeggeri

Atterraggio d'emergenza per un aereo dell'Alitalia, costretto per un problema tecnico a rientrare all'aeroporto di Torino poco dopo il decollo. L'allarme è scattato a bordo del Torino-Roma AZ1430R delle 19.10, con a bordo 113 passeggeri.



Fonti della compagnia fanno sapere che la richiesta di atterraggio d'emergenza, una procedura standard, è stata attuata per ragioni di prudenza. Il rientro allo scalo di Caselle, alle 19.30, si è svolto in totale sicurezza e senza alcun problema per i passeggeri, che ripartiranno per la Capitale col primo volo disponibile. Domenica 11 Agosto 2019, 20:45

