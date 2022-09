Malore mentre è alla guida dell'auto: si schianta contro un albero e muore

Incidente mortale stamattina lungo la Statale Adriatica a Marina di Altidona in cui ha perso la vita un anziano residente in zona che si è schiantato contro un albero. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, mentre per i soccorsi si erano mobilitate la vicina Croce Verde Valdaso e la Croce Verde di Fermo.

La vittima era al volante di un’Audi 80 quando ha perso il controllo della vettura finendo contro la pianta. Vista la dinamica dell’incidente si ipotizza che sia stato colto da malore a causa del quale ha perso il controllo dell’auto. Nell’incidente non sono state coinvolte altre auto. E’ avvenuto a poca distanza dalla nuova rotatoria realizzata all’incrocio fra la stessa Statale Adriatica e la Valdaso.

