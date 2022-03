Alimenti più indicati contro le radiazioni: ecco quali sono

In natura ci sono alcuni alimenti più ricchi di iodio che possono aiutare a contrastare gli effetti nocivi delle radiazioni. Il nostro corpo, infatti, ogni giorno è bombardato da radiazioni di diverso tipo. Ci sono quelle che derivano da fonti naturali (come il sole e altri elementi presenti in natura) e quelle derivanti da fonti artificiali. Tra queste ultime citiamo, ad esempio, elettrodomestici, apparecchiature mediche, smartphone e computer. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> MALATTIE DELLA TIROIDE, ASSEGNI FINO A 525 € AL MESE DALL’INPS: PIOGGIA DI SOLDI IN QUESTI CASI

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA