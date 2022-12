Alice Neri, un testimone a Storie Italiane: «L'ho vista baciarsi con Mohammed e poi andare via con lui in auto» L'uomo che sarebbe stato nello stesso locale di Alice la sera in cui è morta, ricorda di aver visto la donna stare dalle 20 alle 2 insieme al suo collega, con cui sembrava avere una relazione. Poi, dopo che il suo accompagnatore è andato via, Alice si sarebbe vista anche con Mohammed





Storie Italiane ha raccolto un'importante testimonianza sul caso di Alice Neri, la donna di 32 anni trovata morta carbonizzata lo scorso 18 novembre. Un uomo ha raccontato all'inviato di Eleonora Daniele di aver visto Alice la sera prima della sua morte, di essere stato nello stesso locale in cui era la donna con il suo collega e di aver visto dei movimenti sospetti. Leggi anche > Pietro Martini simula la sua morte, poi chiama Chi l'ha visto: «Non voglio tornare». L'ira della moglie in diretta Leggi anche > Greta Spreafico, il giallo della telefonata due mesi prima della scomparsa: «Mi aiuti, ho paura» Il racconto Il testimone spiega di aver visto Alice nel locale dalle 20 fino alle 2. Ricorda di aver trascorso gran parte della serata nella sala slot del locale, quando poi a mezzanotte ha vinto ha deciso di uscire con degli amici per festeggiare, ma visto che era tardi, uno dei suoi compagni ha chiesto di tornare indietro: «Erano ormai le 2 di notte e ho visto ancora lì Alice, insieme al suo collega, che si erano appartati in un angolo più nascosto del locale e si baciavano con grande passione». Lo stesso testimone spiega poi di aver visto Alice uscire e prendere la macchina, ma ha notato che la donna ha parcheggiato nuovamente davanti al locale. Ferma in auto ha atteso qualche minuto fino a quando un uomo che era arrivato a piedi dalla strada non le ha bussato al finestrino. Il teste spiega di essere convinto che fosse Mohammed, descrivendolo come una persona dal'incarnato più scuro e prosegue: «Lui ha bussato al finestrino, allora la Neri ha abbassato e si sono baciati. Lui a quel punto è salito in macchina e si sono allontanati». Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 14:08

