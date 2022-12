Alice Neri, la testimone a Storie Italiane: «Mohammed dopo l'omicidio ha avuto atteggiamenti sospetti»

Storie Italiane continua a parlare del caso di Alice Neri. Nel corso del programma viene mandata in onda un'altra parte della testimonianza di una donna che avrebbe avuto una relazione clandestina con Mohammed, l'uomo accusato dell'omicidio della donna. La testimone racconta di aver subito delle minacce da parte dell'indagato che avrebbe voluto pubblicare delle immagini e video intimi che la riguardavano.

Il racconto

L'inviato spiega che tra i due, tra la testimone e Mohammed, era nata una relazione clandestina dopo che lui avrebbe fatto dei lavori in casa. Nel corso dei loro rapporti lui avrebbe fatto dei video, di cui lei non era a conoscenza, ma prima di sapere di questi lui le avrebbe chiesto dei soldi, 5 mila euro, un prestito che però non ha mai riavuto indietro e che lei in quel momento ha voluto darglieli sulla fiducia. Quando Mohammed ha iniziato ad essere geloso e possessivo lei si è allontanata e a quel punto ha iniziato a ricattarla con quei video.

«Io non ho denunciato perché avevo paura, temevo che nessuno mi avrebbe difesa, lui sapeva dove abitavo, conosceva le mie abitudini, non volevo rischiare». Dopo la morte di Alice lui però ha chiamato anche la testimone, chiedendole di aiutare la moglie, di ospitarla prima della partenza per la Grecia. I due l'avrebbero anche chiamata mentre erano insieme e dopo aver appreso che poteva essere coinvolto nel caso Neri la testimone ha nuovamente chiamato la moglie di Mohammed che le ha confessato di non sapere dove fosse il marito, di aver notato che era sempre al telefono, ma era confusa.

Se in una precedente chiamata fatta dall'inviato di Storie Italiane la donna sembra essere sicura dell'innocenza del marito e dice che si trovava con lei in Grecia, alla testimone in realtà racconta della sua fragilità e soprattutto chiarisce il fatto che non sapesse di quello che il marito stesse facendo. La stessa test conferma: «Io non credo che Lisa sappia nulla, io penso che se pure lui ha ucciso Alice, lei non ne sia a conoscenza».

