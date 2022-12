Alice Neri, la rivelazione dell'amico alimenta il giallo: «Avrebbe dovuto incontrare un'altra persona»

Il giallo sulla morte di Alice Neri, la donna di 32 anni il cui cadavere è stato trovato all'interno della sua auto carbonizzata, continua ad alimentarsi di nuovi dettagli. Il suo caso potrebbe essere giunto, nella giornata di venerdì 9 dicembre, a una svolta: la presenza di un «terzo uomo», ma forse anche una quarta persona potrebbe essere coinvolta.

Un nuovo indagato

Secondo quanto emerge dalle indagini, un altro uomo finisce sulla lista degli indagati. Si tratterebbe di un tunisino di 29 anni, che sarebbe attualmente all'estero e che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l'assassino della giovane mamma trovata morta nella sua auto a Concordia, in provincia di Modena, lo scorso 18 novembre.

La deposizione del marito

Nella giornata di ieri, venerdì 9 dicembre, è stato ascoltato in Procura il marito di Alice Neri, Nicholas Negrini, che ha fatto sapere di aver rivelato i nomi di alcune persone che potevano sapere o essere responsabili dell'omicidio di sua moglie. «Finalmente è arrivata la notizia che aspettavamo, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, ho fiducia nelle indagini ma di più non posso dire», ha dichiarato l'uomo.

La rivelazione dell'amico

Ma non finisce qui. Un collega e confidente di Alice Neri ha rilasciato un'intervista a Rai Storie Italiane fornendo altre informazioni su cosa potrebbe essere accaduto nella notte che ha portato alla morte della donna. «Io posso dire solo che quel giorno Alice non doveva stare là, sapevo che lei aveva un appuntamento da un’altra parte con un ex collega di lavoro, di un'azienda diversa dalla nostra. Dovevano vedersi per un aperitivo perché lui doveva vedere dove stava la nostra azienda», così ha parlato il collega della vittima, facendo intendere il coinvolgimento di un'altra persona.

Presunte molestie

Il collega e amico ha rivelato anche che Alice Neri avrebbe subito presunte molestie da parte di due uomini diversi in azienda. «Alice parlava con me, ma non c’era nulla oltre l’amicizia. So che aveva avuto delle problematiche in azienda, era stata palpata da un uomo, un altro l’aveva abbracciata da dietro dandole un bacio sul collo. L’ultima volta che l’ho vista era giovedì all’uscita dal lavoro, lei stava bene, altri nei giorni successivi mi hanno riferito che era un po’ agitata e stranita. L’altro uomo lo conosco come tutti, ma sono certo al 100% che non sia stato nessuno dell’azienda. Io so che si doveva vedere con questo ex collega. Si erano già visti una volta e mi disse che ci andava per dirgli che era sposata con figli, e non doveva romperle le scatole», queste le parole dell'uomo che potrebbero dare la svolta decisiva alle indagini.

Sabato 10 Dicembre 2022

