Morta a Venice Beach in viaggio di nozze: Los Angeles paga 12 milioni alla famiglia di Alice

La municipalità di Los Angeles risarcirà la famiglia di Alice Gruppioni con 12 milioni di dollari. La cifra è nella transazione che chiude l'azione civile avviata dopo la morte dell'imprenditrice bolognese 32enne, uccisa in viaggio di nozze sulla passeggiata lungomare di Venice Beach da un'auto che piombò sulla folla il 3 agosto 2013. Alla guida c'era Nathan Campbell, spacciatore condannato dal tribunale di Los Angeles a 42 anni.



Il risarcimento totale deciso dalla municipalità della città californiana è di 14 milioni di dollari, di cui 12 al padre di Alice, Valerio Gruppioni, imprenditore e ex presidente del Bologna Calcio. Altri due milioni sono divisi tra tre delle 16 persone che rimasero ferite sul lungomare. In parallelo al processo penale, i Gruppioni sono andati avanti con la causa contro le istituzioni che non avrebbero garantito sufficiente sicurezza e protezione al famoso boardwalk di Venice, troppo vulnerabile e privo di protezioni per i pedoni, nonostante incidenti anche in passato.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:32