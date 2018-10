L'auto sbanda dopo una cena coi colleghi: morta Alice, 24 anni. Lavorava in banca

Una ragazza di 24 anni,, di Cuneo, è morta ieri notte dopo un gravissimo incidente stradale a Caraglio, nel cuneese. La sua auto è finita fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, e Alice ha perso la vita: a nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei sanitari del 118.Alice Dalmasso si trovava nella sua auto quando la vettura, lungo la strada che da Caraglio va verso Dronero, è uscita fuori strada: non ci sarebbero altre vetture coinvolte nell'incidente. Nonostante i soccorsi dei medici, i traumi riportati dalla giovane donna erano troppo gravi e Alice non ce l'ha fatta.Alice, scrive il quotidiano La Stampa, era figlia di Fulvio Dalmasso, ex sindaco di Vernante e direttore di una società di impianti di risalita, la Lift. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte: la ragazza lavorava alla BCC di Caraglio e Dronero e stava tornando a casa da una cena di lavoro con i colleghi. La sua auto, dopo aver abbattuto un palo della luce, è finita in un canale.