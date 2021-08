Travolto da un bus mentre era in vacanza: muore Dario medico di fama internazionale

Tragico incidente in Sardegna, ad Alghero. Un medico e docente dell'Università di Udine, di fama internazionale, ha perso la vita travolto da un autobus mentre si trovava in vacanza con un amico.

Dario Rosario Sorrentino, gastroenterologo di 64 anni famoso per le sue ricerche in campo internazionale, è stato investito da un autobus. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, Dario sarebbe caduto sulle strade di Alghero, dopo aver perso il controllo della bicicletta, sua grande passione.

E' finito a terra in mezzo alla carreggiata, proprio mentre arrivava l'autobus, che non ha potuto evitarlo. I soccorsi sono stati inutili, il medico è morto sul colpo. La famiglia avrebbe dovuto trasferirsi in Italia tra qualche mese. Dario Rosario Sorrentino viveva da anni con la moglie e le due figlie negli Stati Uniti, ma insegnava da tempo a Udine.

La moglie e le figlie a breve avrebbero raggiunto il medico a Udine per seguire gli impegni di lavoro di Dario. La moglie era già con le figlie nel capoluogo friulano per cercare casa. Venuto a conoscenza del drammatico incidente, il rettore dell'università di Udine, Roberto Pinton ha voluto esprimere la sua «vicinanza» e il «profondo cordoglio ai familiari da parte di tutto l'Ateneo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 11:30

