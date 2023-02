Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso contro il 41 bis. Rabbia anarchici: «Assassini, siete responsabili di ciò che succederà»

di Redazione Web

Alfredo Cospito resta al 41 bis. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro il regime del carcere duro presentato dalla difesa del leader anarchico, in sciopero della fame da quasi quattro mesi e su cui ci sono delle preoccupazioni sullo stato di salute, dopo aver perso decine di chili di peso.

L'ira dei manifestanti: «Assassini»

Cospito è attualmente detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano. In attesa della sentenza era in corso una manifestazione di solidarietà con il detenuto, proprio avanti alla Cassazione, in piazza Cavour a Roma: appena appresa la notizia del verdetto i manifestanti del sit-in hanno urlato «assassini». «Saranno responsabili di tutto quello che succederà» hanno aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 19:15

