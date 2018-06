Mondiali 2018, ecco la top 11 dei grandi esclusi dalle rispettive nazionali​

Non è ancora riuscito ad avere la propria occasione col Torino, la squadra che l'ha cresciuto, ma intanto, mentre l'non andrà ai, in Russia ci sarà lui come unico italiano in campo., 25enne portiere che in quest'ultima stagione ha ottenuto un'esaltante salvezza con la, è pronto infatti a difendere i pali della nazionale del suo paese d'origine: il«Non ci avevo mai pensato, ma è vero: sarò l'unico italiano in campo ai Mondiali. Porterò con me la bandiera tricolore, mi sono trasferito con la famiglia aquando avevo solo tre anni, per educazione e formazione, non solo sportiva, mi sento italiano. Per giocare e crescere, ho girato tutta l'Italia e, anche se un po' tardi, finalmente ho vissuto la mia prima stagione da titolare in» - ha raccontato il portiere in un'intervista al Corriere della Sera - «Ho giocato con le nazionali giovanili italiane, poi però ho scelto il, non solo perché avevo più possibilità di essere convocato. L'ho fatto per mio padre e per le mie radici, rivedere dopo 15 anni i luoghi della mia infanzia è stato decisivo nella mia scelta».Nonostante sia cresciuto in Italia, infatti, Alfred Gomis non dimentica le proprie: «Lo scorso anno sono stato in Senegal, ho visitato anche la 'porta del non ritorno', sull'isola di Gorée, al largo di Dakar. In pochi metri quadrati, venivano ammassate centinaia di persone che dovevano partire comeverso l'America. Chi non era abile al lavoro per motivi di salute veniva semplicemente gettato in mare, visitare quei luoghi è stato straziante. Ho incontrato mia nonna dopo tanto tempo, parla un dialetto che non capisco ma riusciamo a capirci. Mioera morto da poco, sono andato a trovarlo al cimitero, ed è per lui che ho scelto il Senegal: ha fatto tantissimi sacrifici per me e per i miei fratelli, che sono portieri anche loro».Dalla storia della famiglia si passa ben presto al campo: «Da bambino non volevo fare il portiere, ma era il mio destino. Insono tutti pazzi per il calcio, il nostro girone, con Colombia, Giappone e Polonia si preannuncia equilibrato e molto combattuto. L'importante è divertirci, se non fosse così ci snatureremmo, ma sono convinto che la nostra nazionale sia forte: abbiamoche è uno dei difensori più forti al mondo, ma anche giocatori come Sadio, Mbayee Keita. Non so se partirò titolare, non ne ho la certezza, ma vado per giocarmi le mie possibilità. So cheè diventato portiere dopo aver vistodel Camerun, ma ci sono stati altri grandi portieri africani. Si dice che abbiamo grandi doti fisiche ma pecchiamo dal punto di vista tecnico e mentale. Io, che sono di scuola italiana, non noto queste differenze».Gomis, poi, ha affrontato la tematica del: «Io non ci credo, in Italia più che razzismo c'è ignoranza. Lo vedo quando entro in un locale e tutti si girano a guardarmi sbigottiti, poi quando mi sentono parlare italiano perfettamente la cosa cambia. La verità è che, ma qualcuno vuole alimentare i pregiudizi nelle persone.capitano della nazionale italiana? Sono favorevole, è un modo per responsabilizzarlo e fargli capire che rappresenta una nazione, non solo se stesso. Non amo guardare il calcio in tv, preferisco i libri e la musica. Sto leggendo Le mie stelle nere di, è una vera e propria guida nella lotta all'ignoranza».