Alfa si schianta contro un camion: 3 feriti, gravi bimba di 18 mesi e la sua mamma

Grave incidente stradale lunedì 9 maggio poco dopo le 16: i vigili del fuoco sono intervenuti infatti in via dei Laghi a San Donà di Piave (Venezia) per lo scontro semi-frontale tra un’auto e un camion: 3 i feriti - tutti trevigiani - tra i quali una bambina di un anno e mezzo e i suoi genitori (la più grave sarebbe la mamma).

I pompieri hanno messo in sicurezza l’Alfa Romeo Giulietta e coadiuvato i soccorsi sanitari del personale del Suem. I feriti, trevigiani di Conegliano, sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza. Illeso l’autista del camion.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 23:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA