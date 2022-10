Barista uccisa, Alexandra aveva 35 anni: si cerca il marito in fuga, «forse è scappato in Albania»

Aveva 35 anni Alexandra Elena Mocanu, la donna originaria della Romania uccisa ieri nel suo appartamento a Bolzano, dove viveva da tempo e lavorava come barista: la polizia sta cercando il marito Avni Mecje, albanese di origine, in fuga dopo il ritrovamento senza vita della moglie. Sul luogo dell'omicidio ieri sono intervenuti la scientifica e la pm Claudia Andres, che coordina l'inchiesta.

Uccisa in casa a Bolzano barista trentenne: la polizia cerca il marito

Nell'appartamento in viale Trieste 42 la polizia ha trovato la salma della giovane donna avvolta in una coperta. L'allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio dopo una segnalazione dei parenti del marito: l'uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato. Si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d'origine.

