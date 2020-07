Alex Zanardi, migliorano le condizioni ma i medici sono cauti: «I peggioramenti possono arrivare improvvisamente»

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni di Alex Zanardi sono leggermentema i medici restano cauti. "Come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, nel caso di Alex Zanardi i miglioramenti si ottengono dopo molto tempo,". Lo ha detto, direttore sanitario del policlinico delle Scotte di Siena.Il medico ha parlato oggi a margine di una conferenza stampa sul bilancio dell'attività dell'azienda ospedaliero-universitaria senese nel 2019. In merito all'ipotesi che Zanardi abbia contratto un'infezione, Gusinu ha precisato: "Maggiore è la situazione di pericolo e più possono esserci problematiche del genere".nel reparto di terapia intensiva del policlinico di Siena dopo che ha bordo della sua handbike era andato a sbattere contro un tir, che sopraggiungeva in direzione opposta, mentre percorreva per una staffetta benefica la strada provinciale. Nel corso della permanenza a Siena Zanardi è stato operato tre volte., dopo il risveglio dal coma famarcologico, Zanardi è stato trasferito nel lecchese nel centro di riabilitazione funzionale di Villa Beretta dell'ospedale Valduce. Successivamente è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedaledopo un aggravamento delle condizioni cliniche e sottoposto ad una nuova operazione.