Alex Zanardi, incendio nella villa: paura per l'ex pilota e atleta paralimpico, trasferito in un centro medico

Incendio nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, sono state domate dai vigili del fuoco, ma c'è preoccupazione per i danni causati dal rogo.

Incendio nella villa di Alex Zanardi

Secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l'incendio sarebbe partito dall'impianto fotovoltaico della villa di Alex Zanardi. Al momento, secondo quanto si apprende, si stanno valutando gli eventuali danni ai macchinari che assistono l'ex campione, che a giugno del 2020 è rimasto coinvolto in un'incidente nel senese mentre partecipava ad una gara di handbike.

Zanardi trasferito a Vicenza

Alessandro Zanardi è stato trasferito in via precauzionale in un centro medico di Vicenza dopo l'incendio che ha interessato una parte della sua villa a Noventa Padovana. La decisione sarebbe stata presa dai familiari. In base a quanto si apprende, il rogo avrebbe interessato l'impianto fotovoltaico e sarebbe stato già spento dai vigili del fuoco intervenuti. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA